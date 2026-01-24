Реклама

15:28, 24 января 2026

В Европе захотели меньше льстить Трампу

NYT: В Европе признали политику лести в адрес Трампа неудачной
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Европа захотела изменить подход к президенту США Дональду Трампу, который базировался на лести. Политики планируют меньше использовать подобную тактику в отношении хозяина Белого дома, пишет New York Times (NYT) со ссылкой на неназванного европейского чиновника.

«Второе президентство Трампа научило Европу тому, что ее первоначальная политика лести в адрес Трампа потерпела неудачу и что отстаивание основных принципов имеет жизненно важное значение», — говорится в материале.

Как сообщает издание, Европа признала, что немного лести допустимо, если у тебя «есть пистолет в кармане».

Ранее в январе замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что Европа медленно убивает себя регулированием энергетики, безумной миграционной политикой и отсутствием инвестиций в вооруженные силы.

В том же месяце бывший советник экс-президента Франции Жака Ширака Элена Перру рассказала, что европейские политики впали в оцепенение на фоне притязаний США на Гренландию.

