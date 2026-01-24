В Федерации тенниса Узбекистана объяснили переход россиянок под флаг страны

В Федерации тенниса Узбекистана заявили о связи со страной перешедших россиянок

В Федерации тенниса Узбекистана объяснили переход российских спортсменок под флаг страны. Слова заместителя председателя федерации Ироды Тулягановой приводит «Спорт-Экспресс».

В организации заявили о связи со страной перешедших под флаг Узбекистана россиянок Камиллы Рахимовой, Полины Кудерметовой, Марии Тимофеевой и Александры Бармичевой. «Каждый из них был как-то связан с Узбекистаном. У Тимофеевой родители год назад переехали в Ташкент на ПМЖ, у Рахимовой мама родилась в Узбекистане, Кудерметова работала с тренером из Узбекистана Равшаном Султановым, который на данный момент является ее бойфрендом», — рассказала Туляганова.

По ее словам, прежде чем оформлять переход спортсменок, Федерация тенниса Узбекистана изучала их бэкграунд. «Первый вопрос: есть ли у вас какая-то ответственность или контракт с Федерацией тенниса России? В случае положительного ответа мы не продолжали разговоры, даже если игрок был нам интересен», — отметила функционер.

Рахимова, Кудерметова, Тимофеева и Бармичева перешли под флаг Узбекистана в разное время в 2025 году. Помимо них, спортивное гражданство сменила еще одна российская теннисистка — Анастасия Потапова будет представлять Австрию.

