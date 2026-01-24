Реклама

20:19, 24 января 2026Мир

В МИД раскрыли позицию России на переговорах с Украиной

Рябков: Россия на переговорах с Украиной отстаивает базовые понимания Анкориджа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: МИД ОАЭ / РИА Новости

Россия на переговорах с Украиной отстаивает базовые понимания, достигнутые по итогам саммита лидеров РФ и США в Анкоридже. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы прилагаем максимум усилий, чтобы в ходе контактов, которые в последние дни идут практически беспрерывно в разных форматах, была выработана схема урегулирования, полностью соответствующая базовым пониманиям президентов России и США, достигнутым в ходе их встречи в Анкоридже», — рассказал дипломат.

Рябков отказался раскрывать подробности переговоров, подчеркнув, что это было бы контрпродуктивно и «абсолютно безответственно» с его стороны.

23 января начались трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби. Агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что Москва на переговорах в Абу-Даби рассматривает «анкориджскую формулу», согласованную президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе 2025 года.

Вторая встреча делегаций состоялась сегодня, 24 января. По словам представителя правительства ОАЭ, переговоры были конструктивными и прошли в позитивной атмосфере.

