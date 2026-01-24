В ОАЭ рассказали о позитивной атмосфере на переговорах по Украине

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине прошли в позитивной атмосфере. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя правительства ОАЭ.

Собеседник агентства подчеркнул, что переговоры прошли в конструктивном ключе.

Ранее источник ТАСС рассказал, что трехсторонняя встреча по Украине прошла «не без результатов». Продолжение переговоров ожидают в ближайшее время. Подробности о поднимаемых в ходе встречи вопросах не раскрывают.

Источники агентства рассказали, что российская делегация вернулась в отель.

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники заявил, что новый раунд может состояться на следующей неделе. Он добавил, что делегация Киева оценила переговоры как конструктивные.