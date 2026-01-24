Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:38, 24 января 2026Мир

В МИД России назвали одно из ключевых условий урегулирования конфликта на Украине

МИД РФ назвал прекращение гонений на УПЦ ключевым условием мира на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Россия продолжит добиваться прекращения гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) в ходе контактов с Соединенными Штатами. Это является одним из ключевых условий достижения мира на Украине, сообщили «Известиям» в российском МИД.

«Необходимость прекращения преследований УПЦ, включая отмену принятого в августе 2024 года закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" ... наряду с устранением нарушений прав русского и русскоязычного населения, — одно из ключевых условий достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса», — сказали во внешнеполитическом ведомстве.

Там также напомнили, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, судя по публикациям в СМИ, также возмущен гонениями Киева.

В декабре член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна призвала США не игнорировать гонения на Украинскую православную церковь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны первые детали переговоров России, Украины и США в ОАЭ. Зеленский раскрыл ключевой вопрос встречи

    «Украина опять попытается всех обмануть». Начались первые при посредничестве США переговоры Москвы и Киева. Что о них говорят

    На руках Трампа появились большие синяки. Они могут быть связаны с загадочной болезнью

    Раскрыта возможная цель приезда Уиткоффа к Путину

    Раненый солдат ВСУ случайно выдал украинскую позицию

    Неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам ТЦК на Украине

    В Татьянин день студенты смогут бесплатно покататься на катках Москвы

    В МИД России назвали одно из ключевых условий урегулирования конфликта на Украине

    Трамп раскрыл позицию Канады по «Золотому куполу» над Гренландией

    В пиццериях рядом с Пентагоном вновь зафиксировали повышенный спрос на доставку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok