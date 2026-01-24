В МИД России назвали одно из ключевых условий урегулирования конфликта на Украине

Россия продолжит добиваться прекращения гонений на Украинскую православную церковь (УПЦ) в ходе контактов с Соединенными Штатами. Это является одним из ключевых условий достижения мира на Украине, сообщили «Известиям» в российском МИД.

«Необходимость прекращения преследований УПЦ, включая отмену принятого в августе 2024 года закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций" ... наряду с устранением нарушений прав русского и русскоязычного населения, — одно из ключевых условий достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса», — сказали во внешнеполитическом ведомстве.

Там также напомнили, что вице-президент США Джей Ди Вэнс, судя по публикациям в СМИ, также возмущен гонениями Киева.

В декабре член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна призвала США не игнорировать гонения на Украинскую православную церковь.