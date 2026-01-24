Реклама

10:12, 24 января 2026

В МИД России раскрыли подход к переговорам по Украине

МИД РФ: Главное не место переговоров по Украине, а воля к договоренностям
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Halfpoint / Shutterstock / Fotodom  

Ключевым фактором в урегулировании по Украине является не площадка переговоров, а готовность сторон к договоренностям. Об этом заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает РИА Новости.

«В настоящее время вопрос так не стоит. Главное — не столько место, сколько содержание переговоров и политическая воля к достижению договоренностей», — отметил дипломат.

Ранее в Абу-Даби прошли переговоры делегаций России, США и Украины. Ожидается, что встречи продлятся два дня. Глава МИД ОАЭ Абдулла бин Заид Аль Нахайян заявил, что ОАЭ поддерживают прочные партнерские отношения со всеми участниками переговорного процесса.

