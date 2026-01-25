Гейджи победил Пимблетта и стал временным чемпионом UFC

Гейджи победил Пимблетта на UFC 324 и стал временным чемпионом в легком весе

Джастин Гейтджи (красные перчатки) и Пэдди Пимблетт (синие перчатки) на UFC 324. Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Американец Джастин Гейджи победил британца Пэдди Пимблетта в главном поединке турнира UFC 324 и стал временным чемпионом организации в легком весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Бой продлился все пять раундов. Гейджи выиграл единогласным решением судей 48-47, 49-46, 49-46. Американец завоевал титул временного чемпиона в легком весе и теперь должен встретиться с чемпионом Илией Топурией.

Фаворитом противостояния считался Пимблетт. Коэффициент на его победу составлял 1,48. Поставить на Гейджи можно было за 2,50.

Пимблетт потерпел первое поражение в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), до этого он выиграл семь боев подряд. Всего в карьере 31-летний британец одержал 23 победы при четырех поражениях.

37-летний Гейджи провел 32-й бой в профессиональных смешанных единоборствах. В его активе 27 побед при пяти поражениях.