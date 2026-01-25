Медведев допустил исчезновение России без ядерного оружия

Медведев: Без ядерного оружия ни СССР, ни России могло бы уже не быть

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что ядерное оружие играет стабилизирующую роль.

По его словам, без ядерного оружия ни СССР, ни России могло бы уже не быть. «Не нужно лукавить, нужно открыто признать, что если бы у Советского Союза и в настоящий момент у России не было ядерного оружия, то вполне вероятно, и страны бы нашей уже не было», — сказал он.

Ранее Медведев заявил о наивысшей степени угрозы ядерного конфликта. Он подчеркнул, что заявления администрации бывшего президента США Джо Байдена об отсутствии такой угрозы были «циничным враньем».

Ранее Медведев назвал неизбежным ядерный апокалипсис при одном условии. Это, по его словам, произойдет, если противники России продолжат попытки нанести Москве стратегическое поражение.