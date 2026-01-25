Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
07:51, 26 января 2026Спорт

Натурализованный американец Уайлд рассказал о страхе европейских спортсменов

Сноубордист Уайлд: Европейцы боятся тех, у кого противоположные убеждения
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Игр 2014 года сноубордист Вик Уайлд высказался об отсутствии санкций Международного олимпийского комитета в отношении американских спортсменов на фоне недавней военной операции США в Венесуэле. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен заявил, что справедливости не существует, пока американцы допущены к соревнованиям, а большинство россиян — нет. По его мнению, европейцы боятся соревноваться с людьми, у которых противоположные убеждения.

Ранее Уайлд раскрыл отношение президента США Дональда Трампа к отстранению российских спортсменов от международных соревнований. По его мнению, Трампа не волнует возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

Уайлд был натурализован в 2011 году. Сноубордист в составе сборной России завоевал две золотые медали на Играх в Сочи. Также на его счету бронза Игр-2022 в Пекине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такого рода игры чрезвычайно опасны». Медведев пригрозил ВСУ спецоружием после атаки на резиденцию Путина

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    В парламенте европейской страны призвали отказаться от демонстраций флага Украины

    Скандальная порнозвезда пообещала забеременеть после секса с тысячей мужчин

    Стало известно об «очень плохих отношениях» фон дер Ляйен с Каллас

    «Рождаемость» бизнеса в России рухнула до минимума

    Одно предложение «сильнейшего союзника» Трампа вынудило его сорваться на крик

    Натурализованный американец Уайлд рассказал о страхе европейских спортсменов

    Наказание организаторам подземной экскурсии по центру Москвы дополнили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok