Натурализованный американец Уайлд рассказал о страхе европейских спортсменов

Сноубордист Уайлд: Европейцы боятся тех, у кого противоположные убеждения

Двукратный олимпийский чемпион Игр 2014 года сноубордист Вик Уайлд высказался об отсутствии санкций Международного олимпийского комитета в отношении американских спортсменов на фоне недавней военной операции США в Венесуэле. Его слова приводит Sport24.

Спортсмен заявил, что справедливости не существует, пока американцы допущены к соревнованиям, а большинство россиян — нет. По его мнению, европейцы боятся соревноваться с людьми, у которых противоположные убеждения.

Ранее Уайлд раскрыл отношение президента США Дональда Трампа к отстранению российских спортсменов от международных соревнований. По его мнению, Трампа не волнует возвращение российских спортсменов на международные соревнования.

Уайлд был натурализован в 2011 году. Сноубордист в составе сборной России завоевал две золотые медали на Играх в Сочи. Также на его счету бронза Игр-2022 в Пекине.