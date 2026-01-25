Песков объяснил способ решения украинского вопроса

Песков: Украинский вопрос надо решать по анкориджской формуле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как нужно решать украинский конфликт. В беседе с журналистом «Россия 1» Павлом Зарубиным он объяснил, что речь идет о сложном и небыстром процессе.

Так, по его словам, основой для дальнейших шагов и ключевым элементом урегулирования остается формула решения территориального вопроса, согласованная на саммите в Анкоридже.

Песков подчеркнул, что сейчас основная задача заключается в практической реализации достигнутых договоренностей. Он дал понять, что без последовательного внедрения этой схемы продвижение к урегулированию невозможно.

Пресс-секретарь Путина также напомнил, что обсуждение параметров формулы велось не только в ходе саммита, но и накануне встречи, что говорит о ее продуманности и значении для всего переговорного процесса.

Ранее в январе Дмитрий Песков прокомментировал процесс урегулирования конфликта на Украине. Он высказался о словах президента США Дональда Трампа о приближении сторон к окончанию конфликта на Украине и подчеркнул, что работа по урегулированию на Украине продвигается.