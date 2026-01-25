Реклама

Песков раскрыл реакцию Европы на публикацию переписки Трампа и Макрона

Екатерина Ештокина

Фото: Yoan Valat / Pool / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл реакцию Европы на публикацию переписки президента США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона. Слова Пескова публикует журналист Павел Зарубин в своем Telegram.

По его словам, Европа встала на дыбы на фоне опубликованного диалога двух глав государств.

«Очень интересно, что все европейцы буквально встали на дыбы на фоне того, что Трамп опубликовал переписку с Макроном. Но когда Макрон публиковал разговор с Путиным, никто на дыбы не вставал», — высказался Песков.

Ранее в январе Песков заявил о нежелании России когда-либо контактировать с одним политиком. Речь шла о главе дипслужбы ЕС Кае Каллас.

