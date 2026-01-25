Помощник Путина пообщался с Кушнером

Помощник Путина Ушаков пообщался с зятем лидера США Кушнером до переговоров

Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков пообщался с зятем лидера США Джаредом Кушнером до переговоров в Кремле. Об этом сообщил журналист «России 1» Павел Зарубин в Telegram-канале.

На кадрах репортера видно, как Ушаков и Кушнер оживленно беседуют по пути в представительский кабинет президента РФ в Кремле.

Путин в ночь на 23 января провел встречу с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. С российской стороны в переговорах участвовали Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. От США — зять американского лидера, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Переговоры продлились 3,5 часа.