21:21, 25 января 2026Спорт

Появилось фото обезображенного лица Пимблетта после поединка с Гейджи

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: @danawhite

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт показал на своей странице в социальной сети X обезображенное лицо англичанина Пэдди Пимблетта после того, как тот провел поединок с американцем Джастином Гейджи.

На снимке лицо спортсмена покрыто ссадинами, царапинами и кровоподтеками.

Ранее 25 января Гейджи победил Пимблетта в главном поединке турнира UFC 324 и стал временным чемпионом организации в легком весе. Бой продлился все пять раундов. Гейджи выиграл единогласным решением судей 48-47, 49-46, 49-46. Американец теперь должен встретиться с чемпионом Илией Топурией.

Пимблетт потерпел первое поражение в рамках UFC, до этого он выиграл семь боев подряд. Всего в карьере 31-летний британец одержал 23 победы при четырех поражениях. 37-летний Гейджи провел 32-й бой в профессиональных смешанных единоборствах. В его активе 27 побед при пяти поражениях.

