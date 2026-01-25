Россиянка Андреева проиграла украинке Свитолиной и вылетела с Australian Open

Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла украинке Свитолиной в четвертом круге Australian Open и вылетела с турнира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Андреева, являющаяся первой ракеткой России, уступила Свитолиной в двух сетах — 2:6, 4:6. Спортсменки провели на корте 1 час 23 минуты.

18-летняя Андреева занимает седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Свитолина идет на 12-й строчке.

Андреева была последней представительницей России на турнире. Таким образом, впервые с 2018 года никто из россиян не вышел в четвертьфинал Australian Open. До Андреевой на этой же стадии турнир покинул Даниил Медведев, уступивший американцу Лернеру Тьену.

Australian Open-2026 проходит в Мельбурне с 18 января по 1 февраля. Призовой фонд турнира составляет 111,5 миллиона австралийских долларов (почти 75 миллионов долларов).