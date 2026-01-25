Свидетелям распыления собачьего яда назвали порядок действий для поимки преступников

Бурматов: Свидетелям распыления собачьего яда нужно снять лица преступников

Если россиянин стал свидетелем распыления собачьего яда, то ему необходимо постараться снять лица злоумышленников, рекомендовал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов. Необходимый порядок действий для поимки и привлечения правонарушителей к ответственности депутат назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Желательно, конечно, не ставя под угрозу свою безопасность, постараться снять так, чтобы лица этих преступников попали в объектив, чтобы можно было потом их идентифицировать. Надо четко обозначить место, где это происходит. То есть не просто, что это в парке таком-то, а где конкретно, какие рядом павильоны, магазины, кафе, рестораны», — рассказал Бурматов.

Также депутат посоветовал оглядеться, чтобы понять, есть ли поблизости камеры видеонаблюдения.

«Вашего видео может быть недостаточно, чтобы идентифицировать личность. Это все нужно будет указать в том заявлении, которое вы напишите в полицию. Без этого никуда. То есть заявление в полицию нужно подать обязательно о совершении преступления, о том, что вы стали свидетелем этого преступления, которое прямо описано в части 2 статьи 245 УК РФ — убийство двух и более животных. Это до пяти лет лишения свободы», — рассказал он.

При этом политик добавил, что если по заявлению не совершаются процессуальные действия, если обратившегося не опрашивают, то необходимо написать заявление в прокуратуру на бездействие сотрудников полиции.

«Это очень действенный метод. Прокуратура проведет проверку и привлечет к дисциплинарной ответственности тех нерадивых сотрудников, кто на это не обратил внимания по какой-то причине, и заставит нормально расследовать дело», — заметил он.

По словам Бурматова, отравление животных — огромная проблема, которая недооценена с точки зрения ее масштаба, остроты и возможных абсолютно трагических последствий.

Речь идет о настоящем экстремистском сообществе. Эти выродки ставят под угрозу не только жизни домашних животных, но и жизни детей. Потому что они разбрасывают яд на детских площадках, в парка, скверах. Весной все это окажется в песочницах. Относиться к этому нужно именно так Владимир Бурматов первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды

Ранее стало известно, что в ЖК «Мещерский лес» в Москве за сутки смертельно отравились семь собак. По словам пострадавших, после прогулки у питомцев начинались неоднократная рвота, пена, обмороки и судороги. Жильцы комплекса также сообщили, что во дворе они видели куски снега необычного цвета.

Очевидцы подозревают в намеренном отравлении неизвестного мужчину, которого заметили возле ЖК. В полицию уже поступило два заявления.