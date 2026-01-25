Реклама

Россия
19:59, 25 января 2026РоссияЭксклюзив

Свидетелям распыления собачьего яда назвали порядок действий для поимки преступников

Бурматов: Свидетелям распыления собачьего яда нужно снять лица преступников
Алена Шевченко
Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Если россиянин стал свидетелем распыления собачьего яда, то ему необходимо постараться снять лица злоумышленников, рекомендовал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Владимир Бурматов. Необходимый порядок действий для поимки и привлечения правонарушителей к ответственности депутат назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Желательно, конечно, не ставя под угрозу свою безопасность, постараться снять так, чтобы лица этих преступников попали в объектив, чтобы можно было потом их идентифицировать. Надо четко обозначить место, где это происходит. То есть не просто, что это в парке таком-то, а где конкретно, какие рядом павильоны, магазины, кафе, рестораны», — рассказал Бурматов.

Также депутат посоветовал оглядеться, чтобы понять, есть ли поблизости камеры видеонаблюдения.

«Вашего видео может быть недостаточно, чтобы идентифицировать личность. Это все нужно будет указать в том заявлении, которое вы напишите в полицию. Без этого никуда. То есть заявление в полицию нужно подать обязательно о совершении преступления, о том, что вы стали свидетелем этого преступления, которое прямо описано в части 2 статьи 245 УК РФ — убийство двух и более животных. Это до пяти лет лишения свободы», — рассказал он.

При этом политик добавил, что если по заявлению не совершаются процессуальные действия, если обратившегося не опрашивают, то необходимо написать заявление в прокуратуру на бездействие сотрудников полиции.

«Это очень действенный метод. Прокуратура проведет проверку и привлечет к дисциплинарной ответственности тех нерадивых сотрудников, кто на это не обратил внимания по какой-то причине, и заставит нормально расследовать дело», — заметил он.

По словам Бурматова, отравление животных — огромная проблема, которая недооценена с точки зрения ее масштаба, остроты и возможных абсолютно трагических последствий.

Речь идет о настоящем экстремистском сообществе. Эти выродки ставят под угрозу не только жизни домашних животных, но и жизни детей. Потому что они разбрасывают яд на детских площадках, в парка, скверах. Весной все это окажется в песочницах. Относиться к этому нужно именно так

Владимир Бурматовпервый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды

Ранее стало известно, что в ЖК «Мещерский лес» в Москве за сутки смертельно отравились семь собак. По словам пострадавших, после прогулки у питомцев начинались неоднократная рвота, пена, обмороки и судороги. Жильцы комплекса также сообщили, что во дворе они видели куски снега необычного цвета.

Очевидцы подозревают в намеренном отравлении неизвестного мужчину, которого заметили возле ЖК. В полицию уже поступило два заявления.

