20:38, 25 января 2026Бывший СССР

В Армении два человека погибли из-за взрыва гранаты

В армянском городе Горис Сюникской погибли два человека при взрыве гранаты
Екатерина Ештокина

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В армянском городе Горис Сюникской погибли два человека из-за взрыва гранаты. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

По информации Саркисяна, также в результате взрыва один человек получил ранение. Он уточнил, что сотрудники уголовной полиции принимают меры для выяснения всех обстоятельств случившегося.

В то же время армянское издание 24news.am добавило, что одним из погибших был водитель мэра Гориса Аруша Арушаняна. При этом известно, что граната была взорвана во время ссоры, которая случилась на бытовом фоне.

Ранее в январе Пашинян высказался об участии Армении в ЕАЭС. По его словам, страна станется участником Евразийского экономического союза.

