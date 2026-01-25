В Армении два человека погибли из-за взрыва гранаты

В армянском городе Горис Сюникской погибли два человека при взрыве гранаты

В армянском городе Горис Сюникской погибли два человека из-за взрыва гранаты. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь МВД Армении Нарек Саркисян.

По информации Саркисяна, также в результате взрыва один человек получил ранение. Он уточнил, что сотрудники уголовной полиции принимают меры для выяснения всех обстоятельств случившегося.

В то же время армянское издание 24news.am добавило, что одним из погибших был водитель мэра Гориса Аруша Арушаняна. При этом известно, что граната была взорвана во время ссоры, которая случилась на бытовом фоне.

