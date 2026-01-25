Полищук заявил, что западные силы на Украине станут законной целью ВС России

Размещение на Украине западных воинских подразделений неприемлемо. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

Он подчеркнул, что размещение на территории Украины западных складов, воинских подразделений и иной инфраструктуры будет квалифицироваться как иностранная интервенция.

«Все западные военные объекты, развернутые на Украине, будут рассматриваться в качестве законных военных целей Вооруженных сил Российской Федерации», — указал Полищук.

Ранее, комментируя заявление Франции и Великобритании, в котором они пообещали отправить свои войска на Украину, Полищук отметил, что размещение иностранных военнослужащих на Украине не принесет мира и не гарантирует безопасность.