08:11, 25 января 2026

В России обозначили последствия размещения иностранных сил на Украине

Полищук заявил, что западные силы на Украине станут законной целью ВС России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Размещение на Украине западных воинских подразделений неприемлемо. Об этом в интервью РИА Новости сообщил директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук.

Он подчеркнул, что размещение на территории Украины западных складов, воинских подразделений и иной инфраструктуры будет квалифицироваться как иностранная интервенция.

«Все западные военные объекты, развернутые на Украине, будут рассматриваться в качестве законных военных целей Вооруженных сил Российской Федерации», — указал Полищук.

Ранее, комментируя заявление Франции и Великобритании, в котором они пообещали отправить свои войска на Украину, Полищук отметил, что размещение иностранных военнослужащих на Украине не принесет мира и не гарантирует безопасность.

