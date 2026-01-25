Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:14, 25 января 2026Мир

В США назвали катастрофические последствия помощи Украине

Аналитик Мартьянов: Помощь Запада привела Украину к катастрофе
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Западная помощь Украине и привела Киев к краху. Катастрофические последствия поддержки Украины назвал американский военный аналитик Андрей Мартьянов.

«К этой ситуации привела идиотская политика некомпетентных идеологов из Госдепа, вроде Виктории Нуланд, и всех тех парней из ЦРУ и МИ-6, которых в нормальной стране не допустили бы даже к стрижке газона. Сила решает все. Поле боя сегодня выступает главным источником власти. И поэтому русские делают то, что делают — побеждают врагов снова и снова. Они занимаются этим уже тысячу лет», — сказал он.

По его словам, русские «открыто смеются» над западными военными, которые помогают «прекращающей существование у нас на глазах» Украине. Эксперт также подчеркнул, что в США есть определенные круги, которые осознают выгоду от сотрудничества с Россией и Китаем для Штатов.

Ранее экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон счел поведение украинского президента Владимира Зеленского в Давосе нервным срывом. «Он оскорбил всех. Он оскорбил [президента США Дональда] Трампа. Он оскорбил европейцев. Он в состоянии нервного срыва. Поэтому военная операция будет продолжена», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Применили дискомбобулятор. Раскрыто секретное оружие США, использовавшееся при похищении Мадуро

    Завершились «самые закрытые» переговоры России, Украины и США. Журналисты рассказали, что там происходило

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    В МИД рассказали о возвращении России и США к «нормальности»

    Невеста экс-главы МИД Украины открыла секс-шоп в Польше

    В США назвали катастрофические последствия помощи Украине

    Предсказаны последствия «нервного срыва» Зеленского в Давосе

    Конгрессвумен призналась в любви к спецпредставителю Путина

    Россия отреагировала на заявление Франции и Британии об отправке войск на Украину

    Американскому силовику откусили палец во время протестов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok