Аналитик Мартьянов: Помощь Запада привела Украину к катастрофе

Западная помощь Украине и привела Киев к краху. Катастрофические последствия поддержки Украины назвал американский военный аналитик Андрей Мартьянов.

«К этой ситуации привела идиотская политика некомпетентных идеологов из Госдепа, вроде Виктории Нуланд, и всех тех парней из ЦРУ и МИ-6, которых в нормальной стране не допустили бы даже к стрижке газона. Сила решает все. Поле боя сегодня выступает главным источником власти. И поэтому русские делают то, что делают — побеждают врагов снова и снова. Они занимаются этим уже тысячу лет», — сказал он.

По его словам, русские «открыто смеются» над западными военными, которые помогают «прекращающей существование у нас на глазах» Украине. Эксперт также подчеркнул, что в США есть определенные круги, которые осознают выгоду от сотрудничества с Россией и Китаем для Штатов.

Ранее экс-офицер ЦРУ Ларри Джонсон счел поведение украинского президента Владимира Зеленского в Давосе нервным срывом. «Он оскорбил всех. Он оскорбил [президента США Дональда] Трампа. Он оскорбил европейцев. Он в состоянии нервного срыва. Поэтому военная операция будет продолжена», — сказал он.