Владелец пекарни «Машенька» рассказал о подаренных Путиным сладостях

Денис Максимов: Семья теперь ест только варенье той марки, которое подарил Путин

Владелец пекарни «Машенька» Денис Максимов рассказал о сладостях, подаренных президентом России Владимиром Путиным. Комментарий бизнесмена приводит РИА Новости.

Он перечислил, что его семья получила от главы государства винный набор, шоколад и варенье в ответ на переданную выпечку. Максимов поделился, что теперь его семья ест только варенье той марки, которую преподнес Путин.

Предприниматель уточнил, что это «Вологодское варенье».

До этого сообщалось, что пекарня «Машенька» изменит меню после визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву.

Владелец пекарни «Машенька» стал известен после прямой линии президента России, которая состоялась 19 декабря. Максимов отправил российскому лидеру пирожки. В ответ Путин подарил корзину, наполненную сувенирами, конфетами, крымским медом и несколькими бутылками отечественного вина.