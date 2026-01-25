Реклама

13:19, 25 января 2026

Жители российского региона пожаловались на массовый блэкаут

Жители Мурманской области пожаловались, что блэкаут продолжается третий день
Майя Назарова

Фото: larisa Stefanjuk / Shutterstock / Fotodom  

Жители Мурманской области пожаловались, что массовый блэкаут в регионе продолжается третий день. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным российского издания, из-за падения линий электропередачи (ЛЭП) энергоснабжения в большинстве домов Мурманска и Североморска нет с 23 января.

Жители поделились, что этой ночью свет им давали всего на несколько часов, однако утром снова отключили.

Кроме того, из-за проблем с электричеством перестали ходить троллейбусы.

На фоне аварии в Мурманске развернули несколько уличных пунктов обогрева, где жителям наливают чай и раздают горячую еду. Также им позволили зарядить телефоны от генераторов. Но люди недовольны, поскольку дойти до них могут не все из-за нечищеных дорог.

До этого региональные следователи рассказали о превышении срока службы рухнувших в Мурманской области опор ЛЭП.

Было возбуждено уголовное дело о халатности и установлено, что повреждены пять опор ЛЭП примерно в семи километрах от Мурманска.

Накануне губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил, что в регионе ввели режим повышенной опасности.

