39-летний Малкин забросил шайбу в третьем матче НХЛ подряд

09:03, 26 января 2026Спорт

39-летний Евгений Малкин забросил шайбу в третьем матче НХЛ подряд
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Steven Bisig / Imagn Images / Reuters

Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Ванкувер Кэнакс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

39-летний россиянин отличился в начале второго периода. Одним из ассистентов выступил его соотечественник Егор Чинахов. Для Малкина заброшенная шайба стала 13-й в сезоне.

Матч прошел в ночь на понедельник, 26 января. «Питтсбург» одержал победу со счетом 3:2.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин трижды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

