18:52, 26 января 2026

75-летняя Надежда Бабкина показала фото времен студенчества

75-летняя певица Надежда Бабкина показала фото времен студенчества
Екатерина Ештокина

Фото: @ngbabkina

Советская и российская певица Надежда Бабкина показала фото из молодости. Снимки появились в ее Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

75-летняя исполнительница разместила черно-белые кадры, сделанные во времена студенчества. На одном из них звезда запечатлена в клетчатом костюме с пиджаком и юбкой. На другом — в укороченном платье.

Известно, что звезда в 1971 году поступила на дирижерско-хоровой факультет Гнесинского института.

Вспоминаю себя студенткой Гнесинского института. В течение первого года я работала, как зверь. Только загудят звоночки, я уже сижу у инструмента и вкалываю. Весь год крепко работала, догоняла, набираясь знаний, которые были мне необходимы для учебы в институте. В общежитии тоже жилось довольно весело. Вокруг меня всегда собирались компании, я что-то веселое затевала. Когда в моей комнате отмечали праздники, все общежитие об этом знало, поскольку у нас имелся свой небольшой оркестр с оригинальными инструментами — кастрюльками, тазиками, ложками. Можете себе представить уровень шумового эффекта, которого мы достигали

Надежда Бабкинапевица

В марте 2025 года хирург назвал предполагаемую стоимость пластики Бабкиной. Эксперт отметил, что 75-летняя знаменитость могла сделать ринопластику.

