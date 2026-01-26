Депутат рассказал о новых налогах для самозанятых россиян

Исаев: Самозанятых не будут облагать новыми налогами до конца этого эксперимента

До того как в России в 2028 году завершится эксперимент по установлению специального налога на профессиональный доход, самозанятых не будут облагать новыми налогами. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев. Его процитировало ТАСС.

Он подчеркнул, что власти не будут принимать никаких решений, результатом которых стал бы рост фискальной нагрузки для самозанятых и лиц, привлекающих их к работе. Исаев также заверил, что в России будут всячески поощрять добровольное вступление самозанятых и платформенно занятых в систему социального страхования.

В начале декабря Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запуске в России эксперимента по добровольному вступлению самозанятых граждан в систему обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности.

Эксперты полагают, что отмена режима самозанятости обернется не только потерей налоговых поступлений, но и уходом в тень до 40 процентов участников рынка.