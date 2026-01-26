Реклама

10:17, 26 января 2026Спорт

Дзюба сравнил себя с лучшими нападающими РПЛ

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба сравнил себя с лучшими нападающими в истории Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Есть вещи, где какие-то нападающие лучше меня были, но если взять в совокупности по пользе команде и по голам, то, наверное, мало кто со мной сравнится», — заявил Дзюба. Форвард добавил, что много для нападающего отдает голевых передач.

Ранее Дзюба рассказал о «червячке» внутри него. По словам игрока, он не позволяет ему завершить карьеру.

37-летний Дзюба с 245 голами в профессиональной карьере является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. По этому показателю он на 12 мячей опережает завершившего карьеру Александра Кержакова.

