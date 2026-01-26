Реклама

14:43, 26 января 2026Экономика

Российский газовый проект получил первый круглогодичный танкер

Reuters: Первый российский газовоз ледового класса Arc7 прибыл на «Арктик СПГ-2»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Первый построенный в России танкер для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) ледового класса Arc7 «Алексей Косыгин» прибыл на завод «Арктик СПГ-2». Об этом со ссылкой на данные портала по отслеживанию судов сообщает Reuters.

Газовоз прошел по Северному морскому пути (СМП), подтвердив возможность круглогодичных поставок груза с предприятия «Новатэка».

Отсутствие судов такого класса оставалось одним из основных препятствий для полноценной работы завода. Компания также заказывала строительство газовозов на южнокорейской верфи, но санкции США, введенные в конце 2023 года, не позволили ей забрать суда. Из-за этого вывозить партии СПГ удается только в период навигации.

В общей сложности заказ для «Арктик СПГ-2» подразумевает строительство 15 судов такого класса. Предполагалось, что первые пять танкеров передадут еще в 2023 году, но работы затянулись. К началу 2026 года на воду для дальнейшей достройки были спущены три танкера — помимо «Алексея Косыгина, это «Петр Столыпин» и «Сергей Витте».

Еще одной проблемой для проекта остаются сложности с поиском покупателей. До августа 2025 года «Новатэку» не удалось продать ни одной партии СПГ, после чего принять его согласились в Китае. При этом источники утверждают, что для этого российскому поставщику пришлось предоставить скидки в размере 30-40 процентов.

Официальные данные о поставках газа с «Арктик СПГ-2» в Китай не публикуются. Однако эксперты отмечают, что они могут оказаться выше тех цифр, которые получены в результате отслеживания судов. Данные китайской таможни показывают, что импорт российского СПГ достиг рекордных 1,9 миллиона тонн, что в два раза больше, чем ожидалось.

