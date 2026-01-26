Реклама

Генсек НАТО откровенно высказался о территориях Украины

Генсек НАТО Рютте: Украине придется пойти на компромиссы по территориям
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте во время дискуссии с евродепутатами комитета по иностранным делам Европарламента признал, что Украине придется пойти на территориальные компромиссы. Видео опубликовано на YouTube-канале ЕП.

«В конечном счете лишь украинское правительство может решать по территории. Но для того, чтобы украинское правительство смогло охватить, что они могут принять в плане компромисса по территории, для них критически важно знать, что в дальнейшем русские не будут снова пытаться атаковать Украину», — высказался генсек НАТО.

Рютте также рассказал, что тихо работает над снятием ограничений на применение Украиной поставленного западными странами дальнобойного оружия против России.

Ранее генсек НАТО признал, что без постоянных поставок вооружений из США удержать Украину в конфликте невозможно. Он пояснил, что европейская оборонная промышленность не способна в данный момент предоставить Киеву почти все необходимое.

