Малкин установил уникальный рекорд в истории клуба НХЛ

Малкин установил исторический рекорд в составе клуба «Питтсбург Пингвинс»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин установил новый рекорд в истории своего клуба, став первым игроком, забросившим шайбы в трех гостевых матчах подряд регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в возрасте 39 лет. Об этом передает ТАСС.

Хоккеист отметился шайбой в ворота «Ванкувер Кэнакс». Встреча прошла в воскресенье, 25 января, и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Питтсбурга». В предыдущих матчах он также забросил шайбы в ворота «Эдмонтон Ойлерз» и «Калгари Флэймз».

В нынешнем сезоне Малкин набрал 40 очков в 36 матчах.

Ранее Евгений Малкин установил исторический рекорд в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторс» в Стокгольме. Хоккеист стал самым возрастным игроком в истории НХЛ, отличившимся в матче чемпионата за пределами Северной Америки. На момент обновления рекорда Малкину было 39 лет и 107 дней.