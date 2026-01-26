Реклама

12:02, 26 января 2026ЭкономикаЭксклюзив

Ушедший из России техногигант зарегистрировал в стране два популярных бренда

Специалисты Rusprofile: Windows зарегистрировала в России Windows и Azure
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Matthias Balk / dpa / Globallookpress.com

Американская корпорация Microsoft зарегистрировала в Роспатенте товарные знаки Windows и Azure, сообщили «Ленте.ру» специалисты сервиса проверки контрагентов Rusprofile.

По данным экспертов, исключительные права на них закрепятся за компанией до октября 2035 года. Они указали, что действие товарных знаков распространяется на программное обеспечение. Под брендом Windows Microsoft выпускает операционные системы, а Azure — облачная платформа, которая позволяет разрабатывать и управлять приложениями.

Российское юридическое лицо ООО «Майкрософт Рус» с 2025 года находится в процессе банкротства, напомнили в компании.

Компания Microsoft ушла из России и прекратила поддержку своих программных решений в 2022 году.

Ранее стало известно, что южнокорейский производитель техники Samsung, приостановивший работу в России, подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда Samsung Spatial Signage для создания 3D-изображений.

