Миссия ЮНЕСКО впервые за долгие годы посетила российский город

Миссия всемирного наследия ЮНЕСКО приехала в Санкт-Петербург впервые с 2018 года

Миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и Международного совета по охране достопримечательностей приехала в Санкт-Петербург впервые с 2018 года. Об этом сообщает группа комитета по охране памятников истории и культуры Петербурга в социальной сети «ВКонтакте».

«По приглашению российской стороны и в соответствии с рекомендациями МИД РФ прибыла консультативная миссия Центра всемирного наследия ЮНЕСКО и ИКОМОС», — говорится в публикации.

В ходе визита международные эксперты посетили Пискаревское мемориальное кладбище и возложили цветы к монументу «Мать-Родина».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил ЮНЕСКО в двойных стандартах. Такое заявление он сделал на фоне антироссийских решений центра.