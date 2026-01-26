Нарышкин раскрыл зарубежную реакцию на слова Путина о «Буревестнике»

Нарышкин: За рубежом слова Путина о «Буревестнике» восприняли серьезно

Заявления президента России Владимира Путина об успешном испытании крылатой ракеты Буревестник за рубежом восприняли серьезно. Иностранную реакцию раскрыл директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в беседе с РИА Новости.

«Заявление об успешном завершении испытаний систем оружия "Буревестник" и "Посейдон" произвело, конечно, серьезное впечатление и на наших противников, и на наших партнеров», — рассказал Нарышкин.

В октябре 2025 года президент России Владимир Путин сообщил, что технологии, которые применили в крылатой ракете «Буревестник», уже используют в космических программах.