Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
03:19, 26 января 2026Наука и техника

Нарышкин раскрыл зарубежную реакцию на слова Путина о «Буревестнике»

Нарышкин: За рубежом слова Путина о «Буревестнике» восприняли серьезно
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

Заявления президента России Владимира Путина об успешном испытании крылатой ракеты Буревестник за рубежом восприняли серьезно. Иностранную реакцию раскрыл директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в беседе с РИА Новости.

«Заявление об успешном завершении испытаний систем оружия "Буревестник" и "Посейдон" произвело, конечно, серьезное впечатление и на наших противников, и на наших партнеров», — рассказал Нарышкин.

В октябре 2025 года президент России Владимир Путин сообщил, что технологии, которые применили в крылатой ракете «Буревестник», уже используют в космических программах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мурманская область четвертый день подряд остается без света. Жителям раздают тушенку и хлеб. Что известно о причинах блэкаута?

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Паром с сотнями пассажиров затонул у берегов Филиппин

    Нарышкин раскрыл зарубежную реакцию на слова Путина о «Буревестнике»

    Взрывы и звуки стрельбы разбудили жителей российского региона

    Аналитик ответил на заявления Украины об отслеживании запуска «Орешника»

    Знаменитого бодибилдера не стало в 48 лет при странных обстоятельствах

    Женщины вспомнили о самых тяжелых и замалчиваемых деталях беременности

    МИД Турции призвал США не делать из Ирана вторую Венесуэлу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok