Названы претендующие на удаленную работу категории россиян

«Т—Ж»: Всего 6 процентов вакансий предполагают удаленный формат работы

Всего 6 процентов вакансий на hh.ru предполагают удаленный формат работы, раскрыли специалисты «Т—Ж». В издании проанализировал все вакансии на сервисе и выяснил, как много есть предложений для работы из дома, каким специалистам проще устроится на такую работу, какой для этого нужен опыт и сколько платят за такой формат работы. Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что в декабре 2025 года на сервисе насчитывалось почти 900 тысяч вакансий. Из них удаленную работу предполагали приблизительно 50 тысяч вакансий, то есть всего 6 процентов от общего количества объявлений на площадке. При этом часто в вакансиях указывают сразу несколько вариантов работы, например, удаленка или гибридный формат, рассказали в «Т—Ж».

Специалисты также добавили, что большинство вакансий, а именно 84 процента, предполагает полную занятость.

На удаленке могут найти работу специалисты 169 профессий. Среди самых распространенных — менеджер по продажам, оператор колл-центра и программист. Еще часто встречается профессия под названием «Другое». В этом разделе работодатели предлагают соискателям разные задачи, которые не подпадают ни под одну конкретную специальность, — например, заполнять таблицы или изготавливать рыболовные снасти исследование «Т—Ж»

Согласно исследованию, зарплата на удаленке зависит от профессии, опыта и даже города, где разместили вакансию. Если посмотреть в целом по рынку среди всех предложений, где указана оплата за месяц, то медианный доход составляет 70 тысяч рублей в месяц. Зарплаты для более чем половины всех вакансий сосредоточены в диапазоне от 20 тысяч до 80 тысяч рублей, добавили в «Т—Ж».

При этом аналитики отметили, что меньше всех платят специалистам техподдержки и операторам колл-центра. У них медиана около 40 тысяч рублей. Самая высокая же зарплата, по данным анализа, у программистов, медиана здесь в районе 174 тысяч рублей.

Примерно треть вакансий не предполагает наличие у соискателя опыта работы. Например, для операторов колл-центра опыт по профессии нужен только в 15 процентах случаев. Но чтобы устроиться удаленно инженером, программистом, бухгалтером, дизайнером и аналитиком, опыт требуется в 90 процентах случаев исследование «Т—Ж»

Также в «Т—Ж» добавили, что вакансии с удаленной работой опубликовали без малого в тысяче городов России. Однако с большим отрывом лидирует Москва, в которой сосредоточилась треть всех объявлений. Еще одна треть приходится в сумме на Петербург и другие города-миллионники.

При этом специалисты отметили, что территориальная привязка вакансии при работе на удаленке влияет на зарплату, а именно сохраняется та же зависимость, что и на офисной работе: самая высокая медианная зарплата в Москве и Петербурге — около 100 тысяч рублей. А в миллионниках и остальных населенных пунктах — примерно 70 и 50 тысяч рублей соответственно.

Наиболее «столичные» профессии — дизайнер, программист и аналитик: здесь доля объявлений из Москвы превышает 50 процентов для каждой из профессий. Меньше всего московских вакансий у операторов колл-центра — только 6 процентов исследование «Т—Ж»

Ранее стало известно, что с января по сентябрь 2025 года число вакансий с удаленным форматом работы в России выросло на 17 процентов.

Как показывают опросы, лишь 16 процентов работающих россиян готовы вернуться в офис. В то же время 23 процента хотят трудиться исключительно из дома, еще 26 процентов выбирают гибридный формат занятости, а 35 процентов отметили, что при необходимости готовы сменить офис на удаленку.