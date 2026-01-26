Названы три основных разногласия на переговорах в Абу-Даби

На трехсторонних переговорах в Абу-Даби, судя по многочисленным утечкам из украинской и американской делегаций, произошли разногласия. Их перечислил военкор Александр Коц в материале «Комсомольской правды».

Первое — это территориальный вопрос. Коц отметил, что Киев категорически отказывается выводить свои войска с территории России.

«К этому же пункту относится и контроль над Запорожской АЭС. Киев спит и видит управлять станцией на пару с американцами. Мы якобы предлагаем делиться с соседями электроэнергией. Что в нынешних условиях очень щедрое для Украины предложение», — подчеркнул военкор.

Второе — это гарантии безопасности для Украины, заметил Коц. Он уточнил, что в западной прессе эта проблема интерпретируется как конфликт интересов между европейцами и американцами.

«Третье ключевое разногласие — внеблоковый статус Украины», — рассказал эксперт.

Коц заключил, что Москва демонстрирует готовность к диалогу и работе над конкретными механизмами послевоенного устройства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на трехсторонней встрече в Абу-Даби обсуждался план по урегулированию из 20 пунктов.

До этого стало известно, что Москва рассматривает «анкориджскую формулу», согласованную российским и американскими президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в августе 2025 года.