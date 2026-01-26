Роднина раскрыла отношение к Урганту

Роднина: Меня не интересует Ургант, поэтому и позиции у меня по нему нет

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина раскрыла отношение к телеведущему Ивану Урганту. Ее слова приводит Sport24.

«Меня просто не интересует Ургант, поэтому и позиции у меня по нему никакой нет», — заявила Роднина. Депутат отметила, что, по ее мнению, ведущему не хватает телевидения. «Это его основная форма деятельности — то, что он, наверное, делает неплохо. Телевидение — то место, где Ургант может зарабатывать и быть интересным как для себя, так и для других», — сказала она.

Роднина призналась, что не смотрела шоу Урганта. «Так получалось, что вечера у меня заняты, а днем я на работе. Я не фанат телевидения», — резюмировала трехкратная олимпийская чемпионка.

Шоу «Вечерний Ургант» выходило на Первом канале с 2012 года. В феврале 2022 года после начала спецоперации на Украине ряд развлекательных шоу, включая передачу Урганта, убрали из эфира, вместо них показывали общественно-политические программы. Позднее развлекательные шоу начали возвращать в эфир, но «Вечернего Урганта» среди них не было. Первый канал опровергал появлявшиеся в сети слухи о закрытии программы. В данный момент Ургант ведет свой YouTube-канал.