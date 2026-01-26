Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:43, 26 января 2026Россия

Стало известно состояние попавшего в ДТП российского губернатора

Попавший в ДТП курский губернатор Хинштейн продолжает лечение в больнице
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Губернатор Курской области Александр Хинштейн, попавший в ДТП, продолжает лечение в больнице. Об этом сообщил первый замгубернатора, председатель правительства региона Александр Чепик, чьи слова приводит РИА Новости.

«Александр Евсеевич у нас находится пока в больнице... Я сегодня провожу (заседание — прим. «Ленты.ру») правительства в связи с тем, что он находится в больнице», — сказал он.

О том, что Хинштейн попал в ДТП, стало известно 22 января. Губернатор области рассказал, что его машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин планировал позвонить Хинштейну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала Россию умными бомбами

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Дело сбившего Ил-76 с украинскими пленными командира ВСУ рассмотрят в российском суде

    Оговорку Зеленского на русском языке во время пресс-конференции объяснили

    Запад уличили в попытках переформатировать сознание украинцев

    Названы пять самых полезных видов сыра

    Российские войска ударили по вертолетам ВСУ в центральной Украине

    Звезда «Вечернего Урганта» раскрыла влияние телешоу на ее жизнь

    Продажи слабоалкогольных напитков в России рухнули

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok