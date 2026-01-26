Стало известно состояние попавшего в ДТП российского губернатора

Попавший в ДТП курский губернатор Хинштейн продолжает лечение в больнице

Губернатор Курской области Александр Хинштейн, попавший в ДТП, продолжает лечение в больнице. Об этом сообщил первый замгубернатора, председатель правительства региона Александр Чепик, чьи слова приводит РИА Новости.

«Александр Евсеевич у нас находится пока в больнице... Я сегодня провожу (заседание — прим. «Ленты.ру») правительства в связи с тем, что он находится в больнице», — сказал он.

О том, что Хинштейн попал в ДТП, стало известно 22 января. Губернатор области рассказал, что его машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин планировал позвонить Хинштейну.

