Украину назвали причиной ослабления ЕС

Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков заявил, что поддержка Украины привела Евросоюз к упадку. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Европа добилась своего главного успеха в современной истории — создания Евросоюза — без Украины», — сказал он. Он заявил, что Европа стала ведущим центром экономической мощи без Киева.

При этом, по его словам, воюя за Украину, ЕС сталкивается с Россией, которой не в состоянии ничего противопоставить. Он подчеркнул, что после разрыва отношений с Москвой, Европа утратила свою значимость на мировой арене, пострадал экономически и политически.

«Вывод может быть только один: как только Европа пытается вобрать в себя Украину, она становится слабее. История повторяется. Она беспощадна», — отметил он.

Ранее Пушков заявил, что в Европейском Союзе произошел раскол уже по Гренландии. Он также отметил, что притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию заставили Европу одуматься.

