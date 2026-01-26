Реклама

В МИД России высказались о предложениях США по замене ДСНВ

Рябков: Россия не получала от США предложений по замене ДСНВ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия на данный момент не получала от Соединенных Штатов конкретных предложений по заключению нового соглашения, которое могло бы стать заменой Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3). Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Мы не получали на этот счет никаких формализованных предложений. Мы, конечно, фиксируем все то, что произносится публично. Со своей стороны неоднократно свой подход излагали, во всех аспектах. Так что дело за американцами», — сказал дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал истечение срока ДСНВ словами «истечет так истечет».

В конце ноября прошлого года российский лидер Владимир Путин заявил, что, если Соединенные Штаты не захотят продлевать ДСНВ, то «и не надо».

