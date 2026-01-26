Реклама

05:40, 26 января 2026

Во Франции защитили раскритиковавшего Европу Зеленского словами «Может себе позволить»

Французский министр Рюфо оправдала Зеленского, раскритиковавшего Европу в Давосе
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Министр-делегат при Министерстве обороны Франции Алис Рюфо предприняла попытку найти оправдание речи президента Украины Владимира Зеленского в Давосе, в которой он обрушился с критикой на ЕС. Об этом пишет Tribune Dimanche.

В своей речи украинский лидер заявил, что европейские страны до сих пор не знают, как себя защищать, и не способны разрешить кризис с Гренландией.

«Он публично начинает с европейцами стратегический разговор о том, как Европа может стать сильнее в мире. <...> Он может себе это позволить», — утверждает Рюфо.

Политик отметила, что это выступление главы Украины можно охарактеризовать как речь политика, который борется за укрепление европейской обороны.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал лидеров стран ЕС «импотентами», получившими «плевок в лицо» от Зеленского. Он выразил мнение, что нападки «неблагодарного» украинского президента на европейцев должны были «закончиться поркой».

