Депутат Госдумы Шеремет назвал наплевательской позицию Зеленского по Донбассу

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал наплевательской позицию Владимира Зеленского, который отказывается выводить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с подконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.

Ранее украинский лидер подчеркнул, что Киев ни при каких обстоятельствах не откажется от претензий на утраченные территории.

По мнению Шеремета, Зеленский «плюнул в переговорный процесс». «Он занял агрессивную и неадекватную позиция, имитируя готовность к переговорному процессу, а на практике обрубает все реальные возможности мира для Украины», — считает член комитета Госдумы по безопасности.

Депутат также назвал Зеленского диктатором, который обрекает украинцев на продолжение конфликта, и выразил мнение, что вести переговоры с ним бессмысленно.

25 января издание The New York Times сообщило, что США и Украина задумывали размещение войск из нейтральных стран в Донбассе. При этом в материале подчеркивается, что Россия выступает против отправки любых войск НАТО на Украину.