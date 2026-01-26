Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:44, 26 января 2026Россия

В России назвали наплевательской позицию Зеленского по Донбассу

Депутат Госдумы Шеремет назвал наплевательской позицию Зеленского по Донбассу
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал наплевательской позицию Владимира Зеленского, который отказывается выводить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с подконтрольной Киеву части Донбасса. Об этом парламентарий заявил в беседе с РИА Новости.

Ранее украинский лидер подчеркнул, что Киев ни при каких обстоятельствах не откажется от претензий на утраченные территории.

По мнению Шеремета, Зеленский «плюнул в переговорный процесс». «Он занял агрессивную и неадекватную позиция, имитируя готовность к переговорному процессу, а на практике обрубает все реальные возможности мира для Украины», — считает член комитета Госдумы по безопасности.

Депутат также назвал Зеленского диктатором, который обрекает украинцев на продолжение конфликта, и выразил мнение, что вести переговоры с ним бессмысленно.

25 января издание The New York Times сообщило, что США и Украина задумывали размещение войск из нейтральных стран в Донбассе. При этом в материале подчеркивается, что Россия выступает против отправки любых войск НАТО на Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские нефтяные компании попросили о помощи

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    В Кремле объявили о новой трехсторонней встрече по Украине

    В Кремле высказались о разговоре Путина и Трампа

    Поражение «Арсенала» от МЮ принесло россиянину 600 тысяч рублей

    В Кремле высказались о результативности трехсторонних переговоров по Украине

    Умерла известная российская телеведущая

    В России раскрыли причины отказа от удара спецоружием по Украине

    Женщина вышла замуж пять раз и попала под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok