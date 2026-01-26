Реклама

Россия
10:48, 26 января 2026

В России раскрыли причины отказа от удара спецоружием по Украине

Депутат Швыткин: Россия не оставила без ответа атаку на резиденцию президента
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Атака на госрезиденцию президента России Владимира Путина не осталась без ответа, несмотря на отказ от применения специального оружия по территории Украины, заявил замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что атака беспилотных летательных аппаратов на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области могла бы стать основанием для ответного удара с применением специального оружия.

По словам депутата, эффективные и успешные действия со стороны российских средств противовоздушной обороны и в целом Вооруженных сил России, которые не допустили непосредственного поражения госрезиденции, предотвратили применение специального оружия по Украине. Второй причиной стало нанесение ответного удара возмездия, добавил Швыткин.

«То есть безнаказанными, безответными деяния Вооруженных сил Украины не остались. Удары возмездия за атаку на госрезиденцию президента были нанесены соответствующим образом», — подчеркнул парламентарий.

В декабре Киев пытался атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного беспилотника. Все БПЛА были уничтожены, отметил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

