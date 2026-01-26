Медведев допустил применение спецоружия после атаки ВСУ на резиденцию Путина

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что атака беспилотных летательных аппаратов на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области могла бы стать основанием для ответного удара с применением специального оружия.

Вспомните, что произошло в конце года, когда была атака на резиденцию президента РФ с использованием массированного количества беспилотных летательных аппаратов. На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия. Такого рода игры чрезвычайно опасны Дмитрий Медведев Заместитель председателя Совета безопасности

Политик также отметил, что страны Европы и США при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена постоянно провоцировали Россию на жесткие решения.

Медведев допустил исчезновение России без ядерного оружия

Ядерное оружие играет стабилизирующую роль, заявил Медведев. По его словам, без ядерного оружия ни СССР, ни России могло бы уже не быть.

Не нужно лукавить, нужно открыто признать, что если бы у Советского Союза и в настоящий момент у России не было ядерного оружия, то вполне вероятно, и страны бы нашей уже не было Дмитрий Медведев Заместитель председателя Совета безопасности

Медведев добавил, что роль военного атома неоднозначна, поскольку он не только создает напряжение, но и «проветривает мозги» некоторым обладателям опасных замыслов. Политик пояснил, что военный атом заставляет государства задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов.

По его словам, успешная работа оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России стала транквилизатором для врагов страны. Медведев добавил, что международные усилия по снижению ядерной опасности должны быть системными и опираться на конструктивные политические позиции. Он подчеркнул, что если российскую сторону отказываются слышать, страна добивается «восстановления паритета».

ВСУ пытались атаковать резиденцию Путина

В декабре Киев пытался атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области с использованием 91 ударного беспилотника. Все БПЛА были уничтожены, отметил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он добавил, что переговорная позиция Москвы будет пересмотрена с учетом перехода Киева к политике государственного терроризма.

В ответ Вооруженные силы России нанесли удар ракетным комплексом «Орешник» по Украине.

Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижным грунтовым ракетным комплексом средней дальности "Орешник", а также ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам на территории Украины Министерство обороны России

В ведомстве подчеркнули, что все цели удара достигнуты. Отмечалось, что были поражены объекты производства БПЛА, а также энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.