«Не верю». Трамп усомнился в атаке ВСУ на резиденцию Путина. Почему президент США изменил позицию?

Трамп заявил, что не верит в атаку ВСУ на резиденцию Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в нанесение Украиной удара по госрезиденции российского лидера Владимира Путина. Так политик ответил журналистам на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.

Я не верю, что этот удар имел место Дональд Трамп Президент США

На вопрос, почему ранее он фактически осуждал украинскую сторону, американский лидер заявил, что на тот момент никто ничего не знал. «Мы не считаем, что это произошло. Теперь, когда мы смогли проверить», — сказал он. Глава Белого дома также выразил надежду, что Россия и Украина урегулируют конфликт.

Изначально Трампа разозлила атака на резиденцию Путина

В декабре Трамп заявил, что разозлился, когда узнал об атаке на резиденцию российского лидера. Он также подчеркнул, что это было бы плохим развитием событий.

Однако позже политик сделал репост статьи The New York Post, где утверждалось, что в действительности нападения якобы не было. Одновременно с этим авторы отметили, что «любое нападение на президента РФ более чем оправдано» и «Киев сделал свою часть работы».

При этом норвежское издание Steigan считает, что теперь Трамп согласится с Москвой, если она решит нанести массированный ответный удар. Автор статьи подчеркнул, что удары по резиденции Путина были нанесены для срыва мирных переговоров по урегулированию конфликта.

Но очевидно, что Москва собирается дать Киеву сокрушительный ответный удар, и, похоже, Дональд Трамп не будет возражать Steigan

Россия передала США доказательства атаки на резиденцию Путина

Российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из украинских дронов, направленных на резиденцию главы государства.

1 января Министерство обороны России сообщило, что материалы с данными сбитого БПЛА ВСУ переданы представителю аппарата военного атташе при посольстве США.

По словам начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игоря Костюкова, расшифровка контента памяти навигационных контроллеров точно подтвердила, что целью атаки был комплекс зданий резиденции российского лидера в Новгородской области.

Кроме того, ведомство раскрыло подробности попытки украинской армии атаковать резиденцию российского лидера и показало, откуда вылетали десятки дронов, а также опубликовало видео с уничтоженными БПЛА. Министерство продемонстрировало схему полета беспилотников: они пролетали над Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областями. Всего был запущен 91 дрон, все удалось уничтожить российскими силами и средствами противовоздушной обороны, резиденция президента не получила повреждений.