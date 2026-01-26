В России ветерану СВО отказали в выплате компенсации за ранение

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) ветерану СВО отказались выплачивать компенсацию за ранение. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram.
Речь идет о военнослужащем из Нефгеюганска. В зоне проведения спецоперации он получил ранение, однако добиться назначения положенной выплаты мужчина не смог. Формальным поводом для отказа стало отсутствие у него фактов, подтверждающих получение ранения.
Восстановить солдату свои права помогли в прокуратуре. Надзорное ведомство обратилось в суд с исковым заявлением и интересах бойца. В ходе рассмотрения дела требования были удовлетворены, ветерану присудили 500 тысяч рублей.
Ранее в Красноярске дочь бойца СВО добилась аннулирования его брака. Перед отправкой в зону боевых действий мужчина признался дочери, что стал жертвой мошенников, которые женили его обманом.