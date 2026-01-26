Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:05, 26 января 2026Россия

В России ветерану СВО отказали в выплате компенсации за ранение

В ХМАО ветерану СВО отказались выплачивать компенсацию за ранение
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) ветерану СВО отказались выплачивать компенсацию за ранение. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram.

Речь идет о военнослужащем из Нефгеюганска. В зоне проведения спецоперации он получил ранение, однако добиться назначения положенной выплаты мужчина не смог. Формальным поводом для отказа стало отсутствие у него фактов, подтверждающих получение ранения.

Восстановить солдату свои права помогли в прокуратуре. Надзорное ведомство обратилось в суд с исковым заявлением и интересах бойца. В ходе рассмотрения дела требования были удовлетворены, ветерану присудили 500 тысяч рублей.

Ранее в Красноярске дочь бойца СВО добилась аннулирования его брака. Перед отправкой в зону боевых действий мужчина признался дочери, что стал жертвой мошенников, которые женили его обманом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Показал, что для него является родным». Зеленский сорвался на русский язык во время выступления

    «Идея возникала, но я отказался». Откуда взялась теория о двойниках Путина и что сам президент говорил об этом

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Тело и лежащую в нескольких метрах голову нашли возле многоквартирного дома в Петербурге

    Назван еще один противник России на СВО

    Военный раскрыл подробности об умных бомбах в зоне СВО

    Военный рассказал о характеристиках российского «Терминатора» в зоне СВО

    Планы по поставкам российских судов урезали

    Двое подростков решили заработать на поджогах

    В России ветерану СВО отказали в выплате компенсации за ранение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok