В России заявили о «поумнении» украинцев из-за позиции жителей страны о будущем Донбасса

Военкор Дмитрий Стешин заявил о «поумнении» украинцев из-за их позиции относительно будущего Донбасса. Об этом он написал в Telegram.

Так журналист отреагировал на публикацию результатов проведенного на Украине опроса. Согласно исследованию, 39 процентов респондентов готовы на передачу остающейся под контролем ВСУ части Донбасса России.

«Зафиксировано поумнение 39 процентов украинцев», — написал Стешин.

Ранее в Кремле прокомментировали ход трехсторонних переговоров с участием представителей России, Украины и США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что участникам еще предстоит «много работы». Перед этим стало известно, что Киев отверг требование Москвы вывести войска из Донбасса.