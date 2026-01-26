Реклама

09:48, 26 января 2026Силовые структуры

В российском городе начнется процесс по делу членов азербайджанской диаспоры

В Екатеринбурге арестовали 8 азербайджанцев, а глава диаспоры попал на допрос
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

В Екатеринбурге начинается суд по делу в отношении членов азербайджанской диаспоры. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным агентства, все материалы переданы в Свердловский областной суд. Слушания пройдут с участием присяжных заседателей.

13 января стало известно, что с бывшего лидера азербайджанской диаспоры Екатеринбурга и всей Свердловской области Шахина Шыхлински потребовали 22 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что экс-лидер азербайджанской диаспоры Екатеринбурга причастен к покушению на Фехруза Ширинова, а также к организации расправы над торговцем Икрамом Пашаевым в 2001 году. Его задержали 2 августа в Москве.

