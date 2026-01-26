Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:16, 26 января 2026Россия

В российском приюте десятки кошек сварились заживо

В хабаровском приюте десятки кошек сварились заживо из-за хлынувшего кипятка
Майя Назарова

Фото: agencies / Shutterstock / Fotodom

В приюте в поселке Горький в Хабаровском крае десятки кошек сварились заживо из-за хлынувшего на клетки кипятка. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По сведениям российского издания, волонтеры разместили 36 бродячих кошек и четырех собак в подвале и на цокольном этаже одного из многоквартирных домов. Животные заняли четыре помещения.

Летом прошлого года управляющая компания заменила не все стояки, а накануне генерирующая организация увеличила температуру воды. В результате труба не выдержала, кипяток хлынул прямо на животных — 20 кошек спасти не удалось. Собаки выжили.

Пострадавшим животным понадобилось срочное обследование, местные организовали сбор денежных средств.

До этого стало известно, что в приюте благотворительного фонда «Лапушки» в Подмосковье обнаружили трупы животных.

Еще раньше в Белгородской области коммунальщики попытались выкурить собаку со щенками из трубы костром.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы все время откатывались». Бойцы «Азова» сдались в плен под Димитровом. Что рассказал о сражении их темнокожий командир?

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Стало известно об охвате Константиновки российскими военными

    Женщина родила чужого ребенка и подала в суд на клинику

    Раскрыто место саммита глав МИД стран G20 в США

    Российские танкисты рассказали о «Терминаторе» в зоне СВО

    В ВСУ высказались о наркоманах и аутистах на фронте

    ВС России начали наступление на новом участке под Харьковом

    Поезд снес автомобиль в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok