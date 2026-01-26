Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:00, 26 января 2026Наука и техника

В США назвали модернизацию «Адмирала Нахимова» политическим театром

19FortyFive: Модернизация крейсера «Адмирал Нахимов» — это политический театр
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов», который проходит испытания после ремонта и модернизации, не сможет ощутимо повысить могущество надводных сил Военно-морского флота России. Такое мнение высказали в публикации американского издания 19FortyFive.

Автор назвал российский ТАРКР пережитком холодной войны, а не современным кораблем. Он предположил, что модернизированный «Адмирал Нахимов» не подходит для действий в спорных зонах.

«Модернизация — это скорее политический театр, создание элитного военного корабля, а не реальный прорыв», — говорится в материале.

Материалы по теме:
«Трудно с такими бороться» Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
«Трудно с такими бороться»Россия начала применять новые сверхзвуковые ракеты. Почему ПВО Украины не справляется с ними?
25 июля 2023
Вооруженные до зубов. Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
Вооруженные до зубов.Как в России создают самые мощные ракетные крейсеры в мире
29 сентября 2023

При этом автор отметил, что модернизированный «Адмирал Нахимов», который получил 176 установок вертикального пуска, стал самым вооруженным надводным кораблем. Крейсер сможет нести 96 зенитных ракет системы С-400 и 80 крылатых ракет «Оникс» или «Циркон».

В сентябре Минобороны России сообщило, что крейсер «Адмирал Нахимов» успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Такого рода игры чрезвычайно опасны». Медведев пригрозил ВСУ спецоружием после атаки на резиденцию Путина

    Раскрыты подробности нового развода с «убийством соседа»

    Кошельки россиян оказались под ударом

    Эпичное уничтожение минометных расчетов ВСУ сняли на видео

    Раскрыты подробности массированного ночного налета ВСУ на российские регионы

    Мошенники начали обманывать россиян под видом доставки из магазинов

    Россиянка описала паспортный контроль в Таиланде фразой «чуть не остались на улице»

    Замкнутый отшельник из хижины в лесу напоследок оставил сыну неожиданное наследство

    Обвиняемая в афере с похищением подростка 18-летняя россиянка отреагировала на арест

    Некоторых россиян обязали вернуть часть пенсии государству

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok