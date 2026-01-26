В США назвали модернизацию «Адмирала Нахимова» политическим театром

19FortyFive: Модернизация крейсера «Адмирал Нахимов» — это политический театр

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов», который проходит испытания после ремонта и модернизации, не сможет ощутимо повысить могущество надводных сил Военно-морского флота России. Такое мнение высказали в публикации американского издания 19FortyFive.

Автор назвал российский ТАРКР пережитком холодной войны, а не современным кораблем. Он предположил, что модернизированный «Адмирал Нахимов» не подходит для действий в спорных зонах.

«Модернизация — это скорее политический театр, создание элитного военного корабля, а не реальный прорыв», — говорится в материале.

При этом автор отметил, что модернизированный «Адмирал Нахимов», который получил 176 установок вертикального пуска, стал самым вооруженным надводным кораблем. Крейсер сможет нести 96 зенитных ракет системы С-400 и 80 крылатых ракет «Оникс» или «Циркон».

В сентябре Минобороны России сообщило, что крейсер «Адмирал Нахимов» успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний.