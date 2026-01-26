Реклама

00:30, 26 января 2026

В США усомнились в способности Challenger 3 превзойти «Армату»

TNI: Новый британский Challenger 3 — это модернизация старого танка
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: John Keeble / Getty Images

Британский танк Challenger 3, который позиционируют как новую машину, — это глубокая модернизация устаревающей платформы Challenger 2. В способности разработки превзойти танки следующего поколения усомнился американский журнал The National Interest (TNI).

«Министерство обороны смело заявило, что он будет соперничать или даже превосходить широко разрекламированный российский танк Т-14 "Армата". Однако этот танк не является полностью новой конструкцией, а скорее представляет собой крупную модернизацию», — пишет издание.

Автор материала напомнил, что в ходе модернизации новые компоненты интегрируют в корпус существующего танка. Он сохранит компоновку машин второго поколения. В отличие от российских танков и американского M1E3 Abrams, в новом «Челленджере» не будет автомата заряжания.

Лондон планирует довести 148 танков до уровня Challenger 3. Модернизированная машина получила гладкоствольную пушку калибра 120 миллиметров вместо нарезной. Также ее оснастили современными прицелами и комплексом активной защиты.

В декабре 2025 года стало известно, что Минобороны Великобритании отказалось назвать точные сроки начала производства Challenger 3. Выпуск хотят начать после подтверждения эффективности конструкции.

