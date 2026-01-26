Выросло число жертв одной из самых мощных атак ВСУ на столицу региона России

Гусев сообщил о смерти пострадавшей при атаке ВСУ на Воронеж в ночь на 11 января

В Воронеже выросло число жертв одной из самых мощных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на региональную столицу. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram.

По его словам, речь идет о смерти пострадавшей, которая получила тяжелые ранения. «Как только Ольгу Андреевну доставили в медучреждение, была проведена операция. Долгое время врачи делали все, чтобы пожилая женщина смогла восстановиться. Однако здоровье не выдержало», — пояснил Гусев.

Губернатор выразил соболезнование россиянки.

ВСУ атаковали Воронеж в ночь на 11 января дронами типа «Лютый», которые были оснащены боевой частью в 20 килограммов и поражающими элементами в виде шестимиллиметровых шариков. Тогда сообщалось о смерти одной пострадавшей.