10:52, 27 января 2026Мир

Германия договорилась с Данией о совместном проекте на ее острове

Германия и Дания договорились создать энергохаб на острове Борнхольм
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Германия и Дания договорились о совместном создании энергетического хаба на острове Борнхольм в Балтийском море. Соглашение было заключено на саммите стран Северного моря в Гамбурге, сообщает портал Yahoo со ссылкой на агентство DPA.

Энергоузел предназначен для передачи электроэнергии от морских ветропарков в энергосистемы обеих стран. Стороны будут поровну нести расходы на строительство и обслуживание необходимой инфраструктуры.

Кроме того, министры энергетики девяти государств региона, а именно Бельгии, Дании, Франции, Ирландии, Исландии, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии и Великобритании, подписали отдельный пакт о развитии ветроэнергетики. Планируется, что до 2030 года в этот сектор будет инвестировано около 9,5 миллиардов евро для увеличения мощностей и интеграции энергосистем.

Ранее стало известно, что Финляндия совместно с другими странами Балтийского региона и Европейской комиссией создаст специализированный центр морского наблюдения. Его целью станет защита критически важной подводной инфраструктуры в Финском заливе.

В документе подчеркивается, что компетентные органы должны иметь возможность оперативно вмешиваться в ситуации, возникающие в территориальных водах и исключительной экономической зоне. Новый центр займется координацией морского патрулирования и мониторинга для предотвращения потенциальных угроз.

