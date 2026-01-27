В Госдуме жестко отреагировали на вычеркивание России из паспортов граждан Эстонии

Депутат Чепа назвал неправильным вымарывание России из паспортов граждан Эстонии

Вычеркивание Эстонией из паспортов граждан России в качестве места рождения — это жалкие попытки искажения истории, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Реакцией он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в паспортах граждан Эстонии, родившихся на территории Печорского района Псковской области, начали указывать место рождения «Эстония» вместо «Россия».

Действия страны депутат охарактеризовал как попытки политических игр, фальсификацию и незнание истории.

«Они будут писать "в Эстонии родились", но это же была не Эстония. Ну дураки. Зачем вы это делаете? Они думают, что завтра будут привлекать этих людей и говорить "смотрите, наши люди родились в Эстонии, а сейчас Россия забрала эти земли". Вы играете с историей, нельзя играть ей, это неправильно. Результат какой здесь будет? Да никакого не будет результата. Просто в очередной раз мы видим жалкие попытки искажения истории с дальнейшими попытками провокаций — на это они рассчитывают», — высказался Чепа.

Ранее временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов назвал правки в паспортах граждан Эстонии провокационными выпадами, по сути, содержащими территориальные претензии, которые абсолютно неприемлемы.