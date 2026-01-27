Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:11, 27 января 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме жестко отреагировали на вычеркивание России из паспортов граждан Эстонии

Депутат Чепа назвал неправильным вымарывание России из паспортов граждан Эстонии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Вычеркивание Эстонией из паспортов граждан России в качестве места рождения — это жалкие попытки искажения истории, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Реакцией он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Ранее в паспортах граждан Эстонии, родившихся на территории Печорского района Псковской области, начали указывать место рождения «Эстония» вместо «Россия».

Действия страны депутат охарактеризовал как попытки политических игр, фальсификацию и незнание истории.

«Они будут писать "в Эстонии родились", но это же была не Эстония. Ну дураки. Зачем вы это делаете? Они думают, что завтра будут привлекать этих людей и говорить "смотрите, наши люди родились в Эстонии, а сейчас Россия забрала эти земли". Вы играете с историей, нельзя играть ей, это неправильно. Результат какой здесь будет? Да никакого не будет результата. Просто в очередной раз мы видим жалкие попытки искажения истории с дальнейшими попытками провокаций — на это они рассчитывают», — высказался Чепа.

Ранее временный поверенный в делах России в Таллине Камран Абилов назвал правки в паспортах граждан Эстонии провокационными выпадами, по сути, содержащими территориальные претензии, которые абсолютно неприемлемы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российские войска нанесли массированный удар по западу Украины

    Названы профессии-призраки

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Российский генерал-майор объяснил получение взятки помощью семье

    Москалькова назвала число находящихся в пунктах временного размещения человек

    Китай решил воздержаться от покупок венесуэльской нефти у США

    Россиян предупредили о риске вызвать пожар одним видом мусора

    Самолет с пассажирами вернулся в аэропорт Иркутска из-за неисправности

    Индия нарастит закупки нефти из альтернативного России источника

    Белла Хадид рассталась с ковбоем после двух лет отношений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok